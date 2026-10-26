الخارجية الإيرانية: قواتنا المسلحة مستعدة للرد بحزم على أي عدوان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد والتصدي بحزم لأي عدوان، مشددًا على أن طهران لن تتردد في ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، الاثنين، عن بقائي قوله، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن إيران في حالة حرب، وإن القوات المسلحة لا يساورها أدنى شك في قدرتها على الدفاع عن البلاد.

وأكد أن طهران تتابع التطورات عن كثب، بصرف النظر عن التصريحات الصادرة عن المسئولين الإسرائيليين.

وفي تعليقه على الانتخابات الإسرائيلية وما وصفه بالمساعي لتهيئة الأجواء لشن عمل عسكري ضد إيران، اعتبر بقائي أن التنافس السياسي داخل إسرائيل يدور بين أطراف تسعى إلى ارتكاب المزيد من أعمال العنف والقتل.

وقال بقائي إن ما يجري لا يمكن اعتباره انتخابات بالمعنى الحقيقي، بل منافسة بين أطراف تتسابق في ارتكاب المزيد من الأعمال الشريرة، مضيفًا أن هوية من يتولى قيادة إسرائيل لا تغير من طبيعة سياساتها، على حد تعبيره.

وأشار المتحدث الإيراني إلى استمرار ما وصفه بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، معتبرًا أن التهديدات الإسرائيلية تعكس حالة من اليأس، وأن زعزعة استقرار المنطقة تمثل سمة أساسية للسياسات الإسرائيلية، التي وصفها بأنها ذات طابع عدواني.

وردًا على تقارير تحدثت عن وجود خلافات بين مسئولين إسرائيليين بشأن التعامل مع إيران، قال بقائي إن هؤلاء المسئولين يتفقون، رغم اختلافاتهم، على ما وصفه بالسلوك العدائي، مؤكدًا أن طهران تراقب التهديدات المحتملة، وأن الجهات المعنية بتقييمها تتعامل معها، وستتخذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.

وفي إشارة إلى الحرب التي استمرت 40 يومًا، والتي وصفها بأنها "عدوان أمريكي إسرائيلي"، قال بقائي إن القوات الإيرانية ردت بحزم على الأعمال العدائية التي استهدفت البلاد، وستواصل الرد على أي تحركات مماثلة.

وبشأن تقارير عن تحديد إيران مواقع محتملة لشن ضربات انتقامية ضد الولايات المتحدة، أوضح بقائي أن تحديد طبيعة الرد الإيراني على أي عدوان عسكري مستقبلي لا يدخل ضمن اختصاصه، مشددًا على أن طهران لن تعلن مسبقًا عن الخطوات التي تعتزم اتخاذها.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ستظهر قدرتها على مفاجأة الخصوم، لافتًا إلى أن التجارب السابقة ستؤخذ في الاعتبار عند وضع الاستراتيجيات المستقبلية.

وأكد بقائي أن إيران تتمسك بالقانون الدولي، قائلًا إن طهران التزمت باستمرار بالقانون الدولي الإنساني، بخلاف ما وصفه بسلوك خصومها.

وفي ختام تصريحاته، شدد على أن المبدأ الذي ستسترشد به إيران مستقبلًا يتمثل في توظيف جميع الإمكانات المتاحة للدفاع عن البلاد والتصدي للتحركات العدائية.