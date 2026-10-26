 موسكو: استهداف منشآت البنية التحتية المخصصة للشحن والتفريغ في ميناء تشورنومورسك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موسكو: استهداف منشآت البنية التحتية المخصصة للشحن والتفريغ في ميناء تشورنومورسك

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 10:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 10:42 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف البنية التحتية والمستودعات في ميناء تشورنومورسك في هجوم جوي ليلي بطائرة مسيرة.

وقال البيان "نتيجة للهجوم، تضررت مرافق البنية التحتية للتحميل والتفريغ في ثلاث محطات رسو بميناء تشورنومورسك، بالإضافة إلى أربعة مستودعات تحتوي على شحنات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج موجهة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوديسا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، "كما تم استهداف سفينة شحن في البحر الأسود محملة بمعدات عسكرية مخصصة للقوات الأوكرانية في طريقها لميناء أوديسا".

وقال البيان، إن "الجيش الروسي استهدف خلال غارات جوية ليلية، مستودعا يخزن طائرات مسيرة متوسطة وبعيدة المدى ومكوناتها، بالإضافة إلى استهداف محطة الكهرباء الفرعية "زاليوتينو" في مقاطعة خاركوف والتي تؤمن تشغيل منشآت التصنيع العسكري الأوكرانية".

 

 


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