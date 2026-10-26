مؤسسات حقوقية تطالب إدارة ترامب والكونجرس بوقف التطهير العرقي الإسرائيلي في الضفة الغربية

طالبت مؤسسات حقوقية أمريكية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء الكونجرس الأمريكي بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من استمرار سياسات التهجير القسري والعقاب الجماعي وما يحدث في مدينة الخليل منذ عدة أيام واعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.

واتهمت جهات حقوقية الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ حملة ممنهجة من التطهير العرقي والعقاب الجماعي في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وتعكس الأساليب التي استخدمتها إسرائيل في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكدت الدعوات الحقوقية ضرورة تحرك الإدارة الأمريكية والكونجرس للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الوقف الفوري لعمليات التهجير القسري والعقاب الجماعي، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين التي تتهم هذه الجهات السلطات الإسرائيلية بدعمها أو توفير الحماية لمرتكبيها.

وحذرت الجهات الحقوقية من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تكرار سيناريو قطاع غزة في الضفة الغربية، داعية واشنطن إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من توسيع عمليات التهجير والتدمير بحق الفلسطينيين.