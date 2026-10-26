يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار نهاراً على جنوب البلاد، فيما يكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبشأن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء تكوُّن شبورة مالية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح الخبراء أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد وخليجي السويس والعقبة ومدن القناة قد تغزر وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وحلايب والشلاتين ورأس بناس ومرسى علم والقصير على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وقد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السلوم ومطروح.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حدوث نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيتوقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

العاصمة الجديدة 29 18

6 أكتوبر 28 18

بنها 28 19

دمنهور 27 19

وادي النطرون 29 18

كفر الشيخ 27 19

بلطيم 27 20

المنصورة 27 19

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 27 19

طنطا 27 21

دمياط 27 23

بورسعيد 28 19

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 18

العريش 29 17

رفح 28 21

رأس سدر 29 15

نخل 28 11

كاترين 25 20

الطور 29 18

طابا 29 24

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 31 22

الإسكندرية 31 19

العلمين 29 18

مطروح 27 17

السلوم 26 15

سيوة 29 14

رأس غارب 30 22

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 23

الشلاتين 32 23

حلايب 30 24

أبو رماد 31 22

مرسى حميرة 31 22

أبرق 32 22

جبل علبة 31 21

رأس حدربة 30 22

الفيوم 30 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 19

أسيوط 32 18

سوهاج 33 19

قنا 34 21

الأقصر 35 22

أسوان 36 24

الوادي الجديد 33 20

أبو سمبل 36 20