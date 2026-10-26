المؤتمر العربي السابع للمياه يناقش تعزيز التعاون لتحقيق الأمن المائي العربي

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جلسات حوارية وفنية عن حوكمة الموارد المائية المشتركة والتغلب على ندرة المياه

انطلقت، قبل قليل، جلسات المؤتمر العربي السابع للمياه، تحت عنوان «المياه في المنطقة العربية: شراكات من أجل السلام والتنمية المستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وتستمر جلسات المؤتمر العربي للمياه يومي 26 و27 أكتوبر، بالتوازي مع «أسبوع القاهرة التاسع للمياه»، الذي يُعقد تحت عنوان «المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026.

وعلى مستوى مناقشات أسبوع القاهرة للمياه، تنعقد الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان «تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة لتحقيق الأمن المائي العربي».

كما يشهد اليوم انعقاد ثلاث فعاليات متوازية، تشمل اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، واجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه، إلى جانب الجلسة الحوارية الثانية لجامعة كولن الألمانية، تحت عنوان «Scaling the iWater Transdisciplinary Model for Regional Water Security».

كما يتضمن جدول أعمال اليوم الجلسة الفنية الثانية، تحت عنوان «حوكمة الموارد المائية المشتركة بالمنطقة العربية».