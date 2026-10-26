تتصدر مواجهة جالاتا سراي وفنربخشة قمة مباريات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الدوري التركي، فيما يخوض محمد صلاح مواجهة جديدة مع فريقه ليفربول، ضمن أبرز مباريات اليوم، إلى جانب مواجهات قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، أبرزها لقاء الأهلي أمام الغرافة.

وتشهد مباريات اليوم أيضًا مواجهات مهمة لمنتخب مصر للناشئين في كأس الخليج، حيث يلتقي المنتخب المصري نظيره العراقي، فيما يواجه منتخب الكويت نظيره السعودي ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة، إلى جانب لقاءات الدوريين الإسباني والفرنسي.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مباريات الدوري التركي

ريزة سبور × طرابزون سبور – الساعة 7 مساءً – بي إن سبورتس 1.

بشكتاش × إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساءً – بي إن سبورتس 4.

جالاتا سراي × فنربخشة – الساعة 9:30 مساءً – بي إن سبورتس 4.

مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية × أوساسونا – الساعة 11 مساءً – بي إن سبورتس 5.

مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × ليون – الساعة 10:30 مساءً.

مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

نيفتشي × الاتحاد – الساعة 4:45 مساءً – بي إن سبورتس 2.

الأهلي × الغرافة – الساعة 7 مساءً – بي إن سبورتس 1.

العين × تراكتور – الساعة 7 مساءً – بي إن سبورتس 2.

القادسية × السد – الساعة 9:15 مساءً – بي إن سبورتس 1.

القوة الجوية × باختاكور – الساعة 9:15 مساءً – بي إن سبورتس 3.

مباريات كأس الخليج للناشئين

الكويت × السعودية – الساعة 5:45 مساءً.

مصر × العراق – الساعة 8 مساءً.