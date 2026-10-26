

أصدر شاندرابابو نايدو رئيس وزراء ولاية اندرا براديش بجنوب الهند أوامره اليوم الاثنين بالالتزام بحالة التأهب القصوى في ظل تزايد قوة إعصار ارناب فوق خليج البنغال، محذرا من أنه لن يتم التهاون تجاه أي تأخير في استعادة الخدمات الأساسية.

وذكرت هيئة "ان دي تي في" الهندية أن هيئة الأرصاد الهندية قالت في منشور صباح اليوم إن المنخفض العميق تزايدت قوته وتحول إلى إعصار ارناب فوق شرق-وسط خليج البنغال وغرب الوسط المجاور. ومن المتوقع أن تشتد العاصفة لتتحول إلى إعصار قوي بحلول منتصف ليل اليوم الاثنين، على أن تزداد قوة الإعصار غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار لساحل ولاية اندرا براديش بين باباتلا وفيساخاباتنام بحلول 28 أكتوبر الجاري، حاملا رياحا تسير بسرعة تتراوح ما بين 115 و125 كيلومتر في الساعة وزوابع تبلغ سرعتها 140 كيلومترا في الساعة.