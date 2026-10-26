اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة أمنية مشددة، عشية انتخابات الكنيست المقررة غدًا الثلاثاء.

وبحسب ما نشرته شبكة «مصدر» الإخبارية، يأتي الاقتحام في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، وتكرار اقتحامات بن غفير له، بالتزامن مع مواقفه الداعية إلى توسيع نطاق الصلاة اليهودية داخل باحاته، الأمر الذي يثير مخاوف فلسطينية وعربية من تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وخلال اقتحامه اليوم، قال بن غفير إنهم «أصحاب السيادة اليوم في الأقصى»، فيما اعتبرت دائرة شئون القدس أن تصريحاته تعكس توجهًا لفرض وقائع جديدة داخل المسجد.

وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى في 28 سبتمبر الماضي، برفقة وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، بالتزامن مع اقتحام مجموعات من المستوطنين باحاته خلال ما يسمى عيد العرش اليهودي.

كما اقتحم المسجد في 31 أغسطس الماضي، وأدى طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من باحاته، وفق ما أفادت به محافظة القدس، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وربط بن غفير في مناسبات سابقة زياراته للمسجد بمطالب توسيع الصلاة اليهودية داخله، وقال خلال زيارة في أبريل الماضي، إنه يشعر بأنه «صاحب المكان».

ويتزامن الاقتحام مع اقتراب انتخابات الكنيست الإسرائيلية، وسط منافسة بين الأحزاب على تشكيل الحكومة المقبلة، فيما يواصل بن غفير تبني مواقف متشددة بشأن الفلسطينيين والقدس والمسجد الأقصى.