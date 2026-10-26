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واصلت البورصة المصرية موجه التراجع فى نهاية تعاملات أمس الإثنين، بضغط من مبيعات أجنبية، ليهبط المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوي 48416.94 نقطة.

كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100» بنسبة 0.24% ليصل إلى 21014.87 نقطة، فيما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.23% ليصل إلى 15317.12 نقطة.

وأرجع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول القابضة، هبوط المؤشر الرئيسي للسوق بأكثر من 1% إلى من تخارجات الأجانب سواء مؤسسات أو الافراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي قيمة 37.714 مليار جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 922 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع محققين صافي بيع بقيمة 38.636 مليار جنيه.

وتسارعت وتيرة تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية المصرية، وتحديدًا أذون الخزانة، لتسجل صافي مبيعات بقيمة 39.1 مليار جنيه، بما يعادل نحو 695.4 مليون دولار.

في المقابل، نفذ المستثمرون المصريون والعرب مشتريات من أذون الخزانة بقيمة 38.1 مليار جنيه، تعادل نحو 678.5 مليون دولار، و952 مليون جنيه، بما يوازي 16.9 مليون دولار، على التوالي.

وعلى صعيد السندات الحكومية، اتجه المستثمرون الأجانب إلى الشراء، مسجلين مشتريات بقيمة 1.14 مليار جنيه، بما يعادل نحو 20.3 مليون دولار.