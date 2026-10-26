شهيدان جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي دير البلح وسط قطاع غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخر، اليوم الاثنين، في قصف طائرة بدون طيار (درون) تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فلسطينيين في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 11 شهيدا، بينهم 8 شهداء جدد، و3 شهداء انتشلت جثامينهم، إضافة إلى 35 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,559، والإصابات إلى 5،608، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 845، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,555 شهيدا، و 175,727 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.