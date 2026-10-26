الرئيس الإيراني يلتقي ممثلي اتفاق مكة الدفاعي ويدعو إلى الوحدة الإقليمية

دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، إلى "وحدة إقليمية" خلال لقائه في طهران ممثلين للمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، الدول التي وقّعت اتفاق مكة الدفاعي.

وقال بيزشكيان، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة، إنه يأمل أن يساهم حضور ممثلين لدول إسلامية مهمة ومؤثرة في هذا الاجتماع في تعزيز الوحدة والتماسك الإقليمي، وفق وكالة فرانس برس.

ودعا الرئيس الإيراني، الدول الإسلامية إلى "الوقوف صفا واحدا وتبني موقف منسق".

وسبق أن أفاد التلفزيون الإيراني بأن محادثات بين إيران والدول الثلاث الموقعة اتفاق مكة الدفاعي بدأت الاثنين في طهران، في إطار اجتماع اقترحته باكستان في ظل استمرار الجمود في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقالت هيئة البث الرسمية الإيرانية: "الاجتماع يضم كلا من إيران وباكستان والسعودية وتركيا لمناقشة التعاون الإقليمي، والعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وتداعياته إلى جانب قضايا أخرى".

واندلعت الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير الماضي، بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران.

وعلى وقع الحرب، انهارت في يوليو هدنة كانت تسري في اليمن منذ 2022. فاستؤنفت المعارك، وحقّق الحوثيون تقدما على الأرض فسيطروا على الساحل الغربي ومنطقة مضيق باب المندب الذي زادت أهميته للرياض وسط إغلاق إيران عمليا مضيق هرمز.