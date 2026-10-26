سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيطر اللون الأخضر على أداء مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي لكل من بورصة السعودية، والكويت، ودبي، أبو ظبي، فيما خالف المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الاتجاه منخفضا بأكثر من 1%.

البورصة المصرية

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على انخفاض مؤشرها الرئيسي، بتداولات إجمالية بلغت 39.682 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66 % ليغلق عند 48416 نقطة.

وجاء سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 15.22% ليغلق عند 500.4 جنيه، بينما كان سهم حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، الأكثر انخفاضا بنسبة 14.56% ليغلق عند 1.35 جنيه.

بورصة السعودية

فيما أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على ارتفاع بنسبة 3.43%، مسجلا 9761 نقطة، وبلغ إجمالي قيم التداولات 5.182 مليار ريال.

وتصدر سهم شركة طيران ناس الأكثر ارتفاعا بنسبة 10% ليغلق عند 40.04 ريال، بينما تصدر سهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 1.87% ليغلق عند 104.70 ريالا.

-السوق الكويتية

كما ارتفع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 1.97% عند مستوى 8939 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 83 مليون دينار.

وجاء سهم إيفا في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.6% ليغلق عند 434 فلسا كويتي، في حين تصدر سهم شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 1.91% ليغلق عند 1.539 دينار كويتيا.

- بورصة دبي

أغلق سوق دبي المالي على ارتفاع، حيث زاد المؤشر الرئيسي 0.30% ليغلق عند نقطة 5751 بقيمة تداولات إجمالية بلغت 496 مليون درهم.

وجاء سهم دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.14% ليغلق عند 0.52 درهم، في حين تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.69% ليغلق عند 1.42 درهما.

- بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي بنهاية التعاملات بنسبة 0.54%، ليغلق عند 9640.79 نقطة، بتداولات إجمالية بلغت 907 مليون درهم.

وجاء سهم سبيس42 بي ال سي في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 4.78% ليغلق عند 1.97 درهم، في حين تصدرت شركة اوراسكوم كونستركشن بى إل سي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 4.97 %ليغلق عند 52.55 درهم.