10 دول بينها فرنسا وبريطانيا تحذر من خطر فظائع جديدة في السودان

حذّرت الدول الأعضاء في تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، اليوم الاثنين، من احتمال تكرار فظائع "واسعة النطاق" في البلاد، كتلك التي ارتُكبت عندما سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر قبل عام.



وقالت ألمانيا وكندا والدنمارك وإيرلندا وفرنسا والنروج وهولندا والمملكة المتحدة وسيراليون والسويد والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك: "في 26 أكتوبر 2025، بلغ العنف في الفاشر ومحيطها ذروة مدمّرة بعد أشهر من الحصار والهجمات المتصاعدة التي شنّتها قوات الدعم السريع"، التي تخوض حربا ضدّ الجيش السوداني.



وأضافت: "تعرّض مدنيون لفظائع مروّعة شملت مجازر وعمليات قتل على أساس الانتماء الإثني وإعدامات ميدانية وتعذيبا وحالات اختفاء وتجنيدا قسريا واعتقالات تعسفية، فضلا عن انتشار واسع للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي"، وكالة فرانس.



واعتبر خبراء في الأمم المتحدة أنّ الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع للسيطرة على آخر مدينة كبرى في دارفور (غرب) كانت لا تزال بيد الجيش، حمل "سمات إبادة جماعية".



وفي ظلّ الحرب المستعرة منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، أكّدت الدول في البيان أن "خطر وقوع فظائع جديدة واسعة النطاق في السودان لا يزال مرتفعا للغاية"، مشيرة إلى تزايد استخدام الطائرات المسيّرة.



وقال الموقّعون إن هذه الذكرى المأسوية "تذكّرنا بضرورة العمل معا لمنع تكرار ما حدث".



وأضاف البيان: "ندعو أيضا جميع الدول إلى احترام القانون الدولي واستخدام نفوذها لحماية المدنيين ومنع وقوع فظائع جديدة والمساهمة في إنهاء هذا النزاع المدمّر".