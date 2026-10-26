 معتصم سالم: لا أعتقد أن جماهير الأهلي ستشجع بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا - بوابة الشروق
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معتصم سالم: لا أعتقد أن جماهير الأهلي ستشجع بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 5:37 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 5:37 م

أكد معتصم سالم، المدرب المساعد لفريق بيراميدز، أن ناديه يستهدف التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، إلى جانب الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال سالم في تصريحات إذاعية: «بالطبع، نستهدف التتويج ببطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ونحن قادرون على تحقيق ذلك».

وأضاف: «لدينا فريق قوي وقائمة لاعبين هي الأفضل، وننافس على جميع الألقاب منذ سنوات، وليس هذا الموسم فقط، لكن بداية الموسم الحالي موفقة، ونتمنى أن تستمر».

وتابع: «لا أعتقد أن جماهير الأهلي ستشجع بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بسبب موقف الأهلي من كأس العالم للأندية 2029».


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