نقيب المهندسين يضع حجر أساس المرحلة الثانية لنادي سوهاج الجديدة

عبد الغني: نعمل على التوسع في تطوير أندية النقابة ونستهدف إنشاء منظومة رياضية بمختلف المحافظات

أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل دور النادي وتقديم خدمات حقيقية للمهندسين وأسرهم، مشددًا على سرعة استكمال المنشآت وبدء تشغيلها.

جاء ذلك خلال مشاركته في وضع حجر الأساس، بحضور الأستاذ الدكتور معتز طلبة، الأمين العام، والمهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد ورئيس لجنة الأندية وإنشاء المصايف، والمهندس علي عبدالساتر- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بسوهاج، والمهندس مؤمن شفيق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- عضوا المجلس الأعلى وعدد من أعضاء مجلس نقابة سوهاج والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وحشد من مهندسي الجمعية العمومية.

وفي مستهل كلمته، وجه نقيب المهندسين التحية لكل من ساهم في تحويل النادي من حلم إلى حقيقة، وخص بالذكر المهندس الراحل حسام الزغاوي ومجلس النقابة السابق، تقديرًا لجهودهم في الوصول بالمشروع إلى مرحلته الحالية.

وأوضح عبدالغني أن النادي يتميز بموقعه في قلب مدينة سوهاج الجديدة، مشيرًا إلى أن ما أُنجز حتى الآن جيد، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المبنى الرئيسي والملاعب ومنطقة ألعاب الأطفال وحمام السباحة.

ووجه بتكثيف العمل للبدء في تنفيذ الملاعب ومنطقة الأطفال وحمام السباحة بالتوازي، قائلًا: «نريد خلال 4 إلى 6 أشهر الانتهاء من تشييد ملاعب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والبادل والتنس، ومنطقة الأطفال، لأنها تمثل نشاطًا موازيًا لأنشطة النادي».

وأكد أن النادي حظي بمستوى تشطيب جيد، لكن الأولوية الآن هي بدء النشاط الفعلي، موجهًا بسرعة إعداد المقايسات الهندسية وإصدار أوامر تغيير للمقاول الحالي وفقًا لأسعاره السارية، تمهيدًا للتنفيذ.

وقال: «أتطلع أن يأتي مهندسي سوهاج إلى النادي كل أسبوع، ليمارس أبناؤهم رياضة حقيقية. نحن نريد في هذا النادي رياضة تنافسية، وأن نشارك في الاتحادات الرياضية المختلفة».

وأشار إلى أن النادي سيشهد تكوين فرق رياضية وإعداد أبطال من أبناء المهندسين، مطالبًا المهندس علي عبد الستار ولجنة الإسكان والأندية باستكمال الملاعب ومنطقة ألعاب الأطفال خلال ٦ أشهر، والانتهاء من حمام السباحة وأعمال التشطيبات خلال الفترة التالية بما يتيح للمهندسين وأسرهم الاستفادة من المنشآت في أقرب وقت. مؤكدًا أن النقابة ستدعم مجلس نقابة سوهاج لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، من خلال التنسيق بين النقابة العامة والنقابة الفرعية، بحيث تكون الإدارة مركزية والصرف عبر النقابة الفرعية.

واختتم كلمته بتهنئة أبناء سوهاج، مؤكدًا أهمية أن يصبح النادي مقرًا رئيسيًا للمهندسين وأسرهم، بالتوازي مع التوسع في إنشاء أندية مماثلة بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور معتز طلبة، الأمين العام لنقابة المهندسين، أهمية استكمال المرحلة الثانية من نادي المهندسين بسوهاج الجديدة وفق جدول زمني محدد، بما يضمن سرعة تشغيل منشآته وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمهندسين وأسرهم.

وأشار إلى أن النقابة تعمل على دعم الأندية التابعة لها وتطوير خدماتها، بما يجمع بين الأنشطة الاجتماعية والرياضية، ويوفر لأبناء المهندسين فرصًا لممارسة مختلف الألعاب الرياضية والمشاركة في البطولات، مؤكدًا أهمية التنسيق بين النقابة العامة والنقابة الفرعية بسوهاج لتذليل العقبات أمام التنفيذ، وتسريع وتيرة العمل، وتحويل النادي إلى مساحة متكاملة للأنشطة والخدمات التي تلبي احتياجات المهندسين وأسرهم.

من جانبه، أعرب المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد ورئيس لجنة الأندية وإنشاء المصايف، عن سعادته بالمشاركة في وضع حجر أساس المرحلة الثانية، مشيرًا إلى مشاركته في افتتاح المرحلة الأولى مع المهندس الراحل حسام الزغاوي.

وقال: «سنبذل قصارى جهدنا لخدمة مهندسي سوهاج»، موضحًا أن نقيب المهندسين الدكتور محمد عبدالغني هو صاحب فكرة تدشين أول نادٍ رياضي اجتماعي للمهندسين على مستوى الجمهورية، وتسجيله لدى وزارة الشباب والرياضة، ليكون النادي الرئيسي الذي يُقام في إحدى المدن الجديدة، مثل مدينة 6 أكتوبر، مع إنشاء فروع له بمختلف المحافظات.

وأكد حسن أن أبناء المهندسين من حقهم ممارسة الأنشطة الرياضية التابعة للاتحادات المختلفة، مثل كرة القدم والسباحة والتنس، وتكوين فرق للمشاركة في البطولات، مشددًا على أن النادي سيجمع بين الدور الاجتماعي والنشاط الرياضي التنافسي.

وأوضح أن النقابة تُعد لعقد مائدة مستديرة تضم المتخصصين والمعنيين بملف الشباب والرياضة من مجلسي الشيوخ والنواب، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات الشركات والأندية الرياضية والاستثمارية، مثل وادي دجلة ونادي الشمس، بمشاركة شخصيات ذات خبرة في هذا المجال، بدعم من نقيب المهندسين.

واختتم حسن بالتأكيد على استهداف النقابة، قبل نهاية العام، تدشين أول نادٍ رياضي اجتماعي باسم المهندسين وتسجيله لدى وزارة الشباب والرياضة، والانضمام إلى اتحادات كرة القدم والسباحة وغيرها، مع تكوين فرق للناشئين من أبناء المهندسين في مختلف الألعاب، على أن يكون نادي سوهاج أحد فروع هذه المنظومة.