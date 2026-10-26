قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمن المتحدة، إن مصر بالنسبة له ليست فقط بلد وحضارة رائعة، ولكن كذلك هي القلب السياسي لهذه المنطقة "التي تسبب لي الكثير من الصداع" -وفق تعبيره-، مؤكدا ونه يعمل مع مصر لتقليل المشكلات.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة خلال استقباله بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين، أنه يؤمن بأن بالقاهرة قلب المنطقة السياسية في اللحظة التي تعاني فيها المنطقة.

وتابع: "هناك سبب في قلبي يجذبني لمصر وهي القضية الفلسطينية وماذا كان يمكن سيحدث للقضية الفلسطينية لو لم تكن مصر موجودة؟".

واستطرد: "يجب إصلاح مجلس الأمن، هناك انفصال بين التشكيل والحقيقة الواقعية ويواجه وجود عدم الكفاءات بسبب انقسام الجغرافيا السياسية، كما أن إفريقيا غير ممثلة".

وأكد أن الأمر صعب للأمم المتحدة ودول مثل مصر لإنهاء النزاعات والخلافات، مضيفا أن تأثير الحرب ليس على إيران أو الأمم المتحدة ولكن تأثيرها على جميع العالم.