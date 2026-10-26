الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون قرر إرسال قوات إلى النيجر لحماية الطاقة والمصالح الاقتصادية

قرر الرئيس الجزائري، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر.

يأتي ذلك من أجل ضمان حماية مصالح الطاقة والمصالح الاقتصادية المشتركة الجزائرية-النيجرية، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وجاء هذا القرار عملًا بأحكام الدستور وبناءً على طلب السلطات النيجرية، وبعد مصادقة مجلس الأمة بالإجماع في جلسته العامة المغلقة، وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني بالإجماع.

وفي خطوة هي الأولى منذ مشاركتها في حرب أكتوبر 1973، تأتي خطوة الجزائر بإرسال قوات عسكرية إلى النيجر التي تخوض حكومتها معارك دامية مع مسلحين ومتمردين.

وأمس الأول الأحد، صوّت مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا للبرلمان، اليوم الأحد بالإجماع على قرار يقضي بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر.

ويستند القرار إلى المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تخوّل رئيس الجمهورية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج، شريطة موافقة غرفتي البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء. فيما أفاد مراسل الجزيرة بأن الوحدات العسكرية المقرر نشرها ستتولى مهمة تأمين منشآت نفطية في النيجر.