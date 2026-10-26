لاتفيا تتهم بيلاروس بدفع المهاجرين لتدمير البنية التحتية على الحدود

اتهمت السلطات في لاتفيا اليوم الاثنين مسئولي بيلاروس بتوجيه مهاجرين غير شرعيين إلى الحدود بين البلدين والضغط عليهم لتدمير السياج الحدودي من خلال تهديدهم باستخدام العنف الجسدي.

وقدم أندريس أليكسييفز، من مكتب المدعي العام في ريجا، هذا الادعاء في تقرير بثه التلفزيون اللاتفي. وأشار إلى المهاجرين الذين لم يدفعوا أموالا لحرس الحدود البيلاروسي مقابل الدخول غير القانوني إلى لاتفيا.

وتتهم لاتفيا، إلى جانب ليتوانيا وبولندا، بشكل متكرر بيلاروس بجلب المهاجرين بشكل منهجي من المناطق المتضررة من الأزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ووفقا لخدمة حرس الحدود في لاتفيا، تم بالفعل منع أكثر من 12 ألف شخص من عبور الحدود بشكل غير قانوني هذا العام.

ووفقا للتقرير التلفزيوني، يتم إجبار المهاجرين على دفع 5 آلاف دولار لعبور الحدود، وعادة ما يتم دفعها بالعملة المشفرة. ويتردد أن الطريق يمر عبر روسيا إلى بيلاروس ثم إلى مخيمات قريبة من الحدود، حيث ينتظر المهاجرون إشارة للعبور بشكل غير قانوني.

وقال إيفارس روسكوليس، نائب رئيس خدمة حرس الحدود في لاتفيا، إن الاعتداءات وأعمال التخريب تزايدت مع تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود.

وأشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 60 حادثة شملت تدمير البنية التحتية هذا العام، بما في ذلك تخريب صناديق توزيع الكهرباء وكاميرات المراقبة. وبالمقارنة، تم الإبلاغ عن 23 حادثة مماثلة في العام الماضي.