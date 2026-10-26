مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات أوكرانية على منطقة فورونيج الروسية

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قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون خلال هجمات واسعة النطاق بمسيرات أوكرانية في منطقة فورونيج الروسية، حسبما قالت السلطات المحلية اليوم الاثنين.

وقال حاكم منطقة فورونيج الحدودية الروسية ألكسندر جوزيف عبر تطبيق "تليجرام" إن قطارا تعرض للهجوم أيضا. وبلغ إجمالي عدد المصابين 39 شخصا، معظمهم كانوا على متن القطار. وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين.

وأضاف أن القطار كان يمر عبر إحدى ضواحي فورونيج عندما إصابه حطام من مسيرة تعرضت للإسقاط.

وقالت شركة السكك الحديدية الروسية "آر زد دي" إن إحدى عربات القطار، الذي كان متجها من مدينة أنابا المطلة على البحر الأسود إلى موسكو، تعرضت لأضرار. كما علقت حركة القطارات في المنطقة مؤقتا بسبب الهجمات.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن القطار كان يقل لاعبي كرة قدم من فريق لوكومتيف موسكو وكانوا عائدين من خوض مباراة.

وأضاف جوزيف أنه تم إسقاط ما مجموعه 113 طائرة مسيرة في فورونيج والمنطقة المحيطة بها.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه التصريحات.

وقال جوزيف إن مركزا للأعمال اندلعت فيه النيران خلال الهجمات على فورونيج، مشيرا أيضا إلى وقوع أضرار في منشآت صناعية ومبنى سكني ومنشأة رياضية تابعة لإحدى المدارس.

ولم يصدر عن كييف أي تعليق فوري بشأن الهجوم.



