أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تقترب من 100 يورو لكل ميجاوات للساعة

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها لتقترب اليوم الاثنين من 100 يورو (54ر110 دولار) لكل ميجاوات/ساعة.

ووصل سعر الغاز في العقود الآجلة القياسية للسوق الأوروبية في بورصة أمستردام إلى 64ر97 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2022، بزيادة نسبتها 3% تقريبا عن مستواه يوم الجمعة.

وسجلت أسعار الغاز في أوروبا خلال الفترة الأخيرة مستويات قياسية عدة مرات. ومنذ بدء الشهر الحالي ارتفعت الأسعار بنحو الثلث، كما ارتفعت بأكثر من ثلاثة أمثالها منذ بداية العام الحالي.

كانت المرة السابقة التي ارتفعت فيها أسعار الغاز بشدة في بداية الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في أواخر فبراير 2022، عندما ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

ويزيد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الضغوط على المستهلكين والشركات في أوروبا.

على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الغاز للاستهلاك المنزلي في ولاية بادن فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا بنسبة 22% خلال الـ 12 شهرا الماضي، وفقا لتحليل نشرته مدينة هايدلبرج الألمانية اعتمادا على بيانات موقع فريفوكس الإلكتروني.

يذكر أن إمدادات الغاز الطبيعي تتم عادة وفقا لعقود طويلة الأجل، وهو ما يعني ان ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية يحتاج إلى بعض الوقت ليصل إلى المستهلكين.