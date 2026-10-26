محكمة أمريكية: إقالة مورين كومي ابنه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كانت غير قانونية

قضت محكمة أمريكية اليوم الاثنين، بأن إقالة مورين كومي، ابنه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، من عملها كممثلة ادعاء اتحادية في نيويورك العام الماضي، بواسطة وزارة العدل في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت غير قانونية.

وأكد القاضي جيسي إم فورمان، أن كومي، التي كانت تشغل منصب مساعد المدعي العام الأمريكي على مدار عشر سنوات، قد أقيلت بشكل غير قانوني في يوليو عام 2025 رغم توليها بعض من أهم القضايا في الولايات المتحدة، ورغم أنها كانت تتلقى باستمرار "أعلى درجات الثناء من المشرفين عليها ومن أقرانها على حد سواء".

وبعد إقالتها، أقامت كومي دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية وأطراف أخرى، وقالت إن فصلها من عملها يشكل مخالفة لمبدأ الفصل الدستوري بين السلطات، والتعديل الأول، وبند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الخامس.