 إصابة شخصين بحالة اختناق في حريق شقة ببورسعيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة شخصين بحالة اختناق في حريق شقة ببورسعيد

محسن عشري
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 7:13 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 7:13 م

أصيب شخصان بحالة اختناق في حريق شقة بأحد الأبراج بحي العرب بمحافظة بورسعيد.

وتلقى اللواء وائل رشدي، مدير أمن محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق بشقة بالدور الأول بأحد الأبراج السكنية بنطاق حي العرب، بمنطقة السوق التجاري بوسط المدينة، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي.

وتمكنت سيارتان، من إدارة الدفاع والحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

وأسفر الحادث، عن إصابة شخصين بحالة اختناق من أثر الدخان الكثيف المتصاعد من نيران الحريق، وحالتهما الصحية العامة مستقرة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي العرب، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

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