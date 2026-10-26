انتظم ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء ذلك بناءً على قرار معتمد جمال، المدير الفني للفريق، بالتنسيق مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة، بعد التزام اللاعب بالعقوبة الموقعة عليه خلال الفترة الماضية، عقب مباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك ناصر منسي بصورة طبيعية في الفقرة البدنية والتدريبات الخططية مع باقي اللاعبين، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة بالدوري.

ويستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.