الزمالك يفوز على مركز شباب الزهور في دوري السيدات

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للسيدات الفوز على نظيره مركز شباب الزهور بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب النادي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأت سيدات الزمالك المباراة بضغط هجومي مكثف، سعيًا للوصول إلى مرمى مركز شباب الزهور وفرض السيطرة على مجريات اللعب وتسجيل هدف التقدم.

ونجحت جلاديس أمفوبيا في تسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 33، لتواصل سيدات الفريق الأبيض محاولاتهن الهجومية خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الزمالك بهدف دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني، واصلت سيدات الزمالك محاولاتهن الهجومية لتعزيز التقدم، ونجحت جلاديس أمفوبيا في تسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 50، لتمنح الزمالك الأفضلية بهدفين دون مقابل.

وبعد الهدف الثاني، تمكن فريق مركز شباب الزهور من تسجيل هدفه الوحيد في المباراة، لتتواصل محاولات الفريقين خلال الدقائق المتبقية، قبل أن تنتهي المواجهة بفوز سيدات الزمالك بنتيجة 2-1، وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الدوري الممتاز.

ويقود الفريق أحمد مرغني مديرًا للكرة، وعلي السعيد مديرًا فنيًا، ويعاونه محمود خميس ومحمد حسن مدربين مساعدين، ومحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد مديرًا إداريًا، وبرديس خالد إدارية، ويوسف أحمد محللًا للأداء، وفاتن محمد طبيبة الفريق، وعبد الرحمن محمد مسؤولًا عن المهمات.