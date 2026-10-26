الزيدي يدعو إلى إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري بين العراق والأردن

دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الاثنين، إلى أهمية إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري بين العراق والأردن بهدف زيادة حجم التعاون والترابط المشترك، وبما يعود بالمنفعة المتبادلة.

وأكد الزيدي خلال جولة مباحثات مع نظيره الأردني جعفر حسان في عمان، أن "الأردن شريك استراتيجي للعراق، ونتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك للتعامل مع جميع التحديات والمضي في توطيد العلاقات الثنائية"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

كما أكد أهمية الزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لزيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة الأردنية أن زيارة رئيس الحكومة العراقية "تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع العراق والأردن".

وجدد دعم الأردن ومساندة الحكومة العراق والشعب العراقي والحرص على إدامة التعاون والتنسيق لتحقيق التكامل المشترك في مختلف المجالات.

وشهدت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتم التأكيد على محورية القضية الفلسطينية وأهمية إنصاف الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه الكاملة والعمل على دعم الجهود الدبلوماسية والحوارات، من أجل مواجهة التحديات وإنهاء الأزمات والصراعات وآثارها السلبية، على المستويين الإقليمي والدولي.