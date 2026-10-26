نبيل فهمي يبحث مع كامل إدريس سبل دعم جهود السلام في السودان

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء السوداني، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى جمهورية السودان.

وتناول اللقاء سبل دعم جهود السلام في السودان ومسار الحوار الوطني، إلى جانب المبادرة السودانية المقدمة إلى مجلس الأمن في ديسمبر 2025.

وجدد الأمين العام الترحيب الذي سبق أن أعربت عنه جامعة الدول العربية بهذه المبادرة، مؤكدا أهمية البناء عليها في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة السودانية، وتعزيز فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية سودانية.

ووصل فهمي، صباح اليوم، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة عمل، هي الأولى له إلى السودان منذ توليه مهام منصبه. وكان في استقبال محيي الدين سالم، وزير الخارجية، وعدد من مسئولي الحكومة السودانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تضامن جامعة الدول العربية مع السودان دولةً وشعبا في هذا الظرف الدقيق، وانطلاقا من الموقف الثابت للجامعة، تأسيسا على قرارات مجلس الجامعة على مستوياته المختلفة، الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، وحرصها على دعم الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

والتقى الأمين العام خلال الزيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

كما من المقرر أن يلتقي لجنة تهيئة الحوار السوداني وعددا من ممثلي القوى السياسية، لبحث تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم مسار الحوار السوداني–السوداني الشامل، ودور الجامعة العربية في المرحلة المقبلة.