نبيل فهمي من الخرطوم: الجامعة العربية ملتزمة بدعم سيادة السودان ووحدة أراضيه ومساندة مؤسساته الوطنية

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، اليوم الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محيي الدين سالم، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى مصر السفير عمر الفاروق.

وقال فهمي في تصريح صحفي، إن السودان يمثل أهمية خاصة في الوطن العربي، مشيرا إلى أدواره المشهودة في دعم ونصرة القضايا العربية، مؤكدا التزام الجامعة العربية بدعم سيادة السودان ووحدة أراضيه ومساندة مؤسساته الوطنية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأوضح فهمي، أن زيارته للسودان تأتي في إطار اهتمام العالم العربي بالقضية السودانية وضرورة معالجتها، مؤكدا التزام الجامعة بحماية مصالح السودان في سياق ما اتخذته المجالس الوزارية العربية من قرارات، على المستوى الوزاري وعلى مستوى القمة، والهادفة في مجملها لتحقيق السلام والاستقرار في السودان ودعم عمليات إعادة الإعمار.

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أنه سيواصل حواراته ولقاءاته مع المسئولين ولجنة تهيئة الحوار السوداني، مبينا أنه منفتح للاستماع إلى رؤاهم بشأن إرساء السلام واستعادة الأوضاع في السودان.