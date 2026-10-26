مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستبعد نجاح جهود الوساطة مع الحوثيين

قال مروان دماج، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إنّ ميليشيا الحوثي تمتلك قدرات على المناورة السياسية والتوصل إلى هدن مؤقتة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أهدافها الرئيسية لم تتغير، وأنها ما زالت مرتبطة بالمحور الإيراني ومزعزعة للأمن القومي العربي.

وأوضح أن أي تواصل مع الجماعة يجب أن ينطلق من فهم طبيعتها، محذرًا من أن المقاربات التي لا تدرك طبيعتها قد تنتهي إلى أزمات.

وأشار إلى أن الجماعات الدينية المتطرفة لا تعبر عن الشعوب التي تسيطر على مناطقها، بل تستولي على السلطة وتوظف مقدرات الدول لخدمة مشروعاتها، واستشهد بتنظيم داعش وحركات دينية أخرى في المنطقة، معتبرًا أن مواجهة هذه الجماعات تتطلب هزيمتها عسكريًا، وأن ذلك يمثل مقدمة أساسية للتعامل مع خطرها.

وأوضح أن مواجهة التطرف الديني لا تقتصر على الجانب العسكري، بل يجب أن تمتد إلى المسارات الأمنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والمؤسسية، بهدف تحقيق السلام والاستقرار والمصالح المشتركة في المنطقة.

واستبعد دماج، أن تثمر جهود الوساطة مع الحوثيين، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الجماعة انطلاقًا من تقديره لطبيعتها وأهدافها.



