هيئة بحرية بريطانية: حريق على متن سفينة قبالة سواحل العراق

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأنها تلقت تقارير تفيد بنشوب حريق على متن سفينة على بعد 63 ميلا بحريا (116.7 كلم) جنوب شرقي منطقة الفاو في العراق.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، إنه لا تتوفر معلومات عن وضع الطاقم أو حجم الأضرار أو أي تأثير محتمل للحريق على البيئة، وفق شبكة العربية.

ويأتي الحادث في ظل مخاوف أمنية متواصلة بشأن سلامة الملاحة البحرية في المنطقة، على خلفية الهجمات التي تتعرض لها سفن وناقلات.

وسبق أن قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية علي عبد اللهي، أن مضيق هرمز مغلق تمامًا، وأنه لا يُسمح لأي سفينة بعبور هذا الممر المائي خارج المسارات المحددة والترتيبات التي تفرضها إيران.

وحذّر من أن السفن التي لا تلتزم بهذه القواعد ستواجه خطر التعرض لأضرار جسيمة.

ورفض عبد اللهي تصريحات المسئولين الأمريكيين بشأن فتح مضيق هرمز، قائلاً: "على خلاف الادعاءات الدعائية والإعلامية للقادة الأمريكيين بشأن كون مضيق هرمز مفتوحًا وحُرًّا، فإن هذا الممر المائي الاستراتيجي مغلق تمامًا".