أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري مساء اليوم الإثنين، إقالة مدربه المصري حمادة صدقي، بعد النتائج السلبية التي حققها منذ بداية الموسم الجاري.

ونشر النادي الجزائري بيانا رسميا كالتالي:

وجاء قرار إدارة وفاق سطيف عقب الخسارة على ملعبه أمام شباب عين تموشنت بنتيجة 1-2، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الجزائري، في نتيجة زادت من الضغوط على الجهاز الفني.

وخاض وفاق سطيف 6 مباريات تحت قيادة حمادة صدقي، حقق خلالها فوزًا وحيدًا وتعادل في مباراتين، مقابل 3 هزائم، وسجل لاعبوه 7 أهداف، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

ويحتل وفاق سطيف المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 5 نقاط، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

وكانت إدارة النادي قد أعلنت عقد اجتماع طارئ، اليوم الأحد، بمقر النادي، بحضور حمادة صدقي، لمناقشة مستقبل الجهاز الفني وإمكانية إنهاء التعاقد معه، في ظل تراجع النتائج.

وأكدت إدارة وفاق سطيف أنها ستدرس مختلف الجوانب المتعلقة بالملف قبل اتخاذ القرار النهائي، بما يخدم مصلحة النادي وجماهيره