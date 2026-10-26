عمرو أديب عن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس لدعم السعودية: مصر تعود لأداء دورها الطبيعي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوات للدفاع عن السعودية كانت منتظرة، مؤكدا أن عدم الموافقة لم تكن مطروحة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه من المعروف منذ البداية مدى القبول الكبير على إجراءات دعم مصر للسعودية، لكن أعضاء المجلس كانوا يريدون الحديث.

وشدد على أن من تحدثوا في المجلس تناولوا أهمية المساندة وأن هذا الدور ليس فقط للدفاع عن السعودية لكن لحماية الأمن القومي المصري وحماية المصالح القومية.

ونوه إلى أن الأنظار ستتوجه إلى طبيعة هذا الدعم وكيف ستتحرك مصر في هذا الصدد، مشددا على أن الدعم المصري للسعودية يحظى بقبول كبير قيادة وشعبا.

ولفت إلى أن مصر الآن بات لديها أشياء يجب أن تراعى في التعامل داخل المنطقة، لا سيما أن الحوثيين غاضبون من الموقف المصري لكن مصر لا تأبه بهذا الأمر، مؤكدا أن مصر تعود لممارسة دورها الطبيعي في المنطقة.

وأكد أديب، أن السعودية قادرة على صد العدوان الحوثي وحسم هذا الأمر، لكن مصر تؤدي دورها في دعم أشقائها في ظل الأوضاع الراهنة.

وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس النواب بأغلبية الأعضاء وقوفا علي قرار التفويض لرئيس الجمهورية بدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، وذلك خلال الجلسة العامة السرية لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة التفويض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية.

وتأتى جلسة اليوم استكمالا للجلسات السرية التي عقدت بـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مدار يومي الأحد والإثنين الأسبوع الماضى، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة.

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة (152) من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.