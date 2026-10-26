قال الإعلامي أحمد موسى، إن فوز لولا دا سيلفا برئاسة البرازيل، يمثل مؤشرًا على تراجع المرشحين المدعومين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل.

وأشار موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على «صدى البلد»، إلى أن العالم يتابع الانتخابات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، لمعرفة ما إذا كانت ستشهد «نهاية نتنياهو» ودخوله السجن وانتهاء فترة حكومته، أم لا؟

وأضاف أن الداخل الإسرائيلي يتحدث عن أن آيزنكوت، قد يكون رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقبل؛ لوجود معارضة شديدة لنتنياهو، الذي يحاول على مدار الأيام الماضية شن حرب على إيران، فضلًا عن حربه الحالية في الضفة الغربية؛ لضمان بقائه في الحكم.

وأكد أن دعم دونالد ترامب لنتنياهو «يدعونا للتفاؤل» بعد تجربة البرازيل، التي فشل فيها الدعم الأمريكي والإسرائيلي للمرشح جايير بولسونارو، منافس لولا دا سيلفا، مشيرًا إلى أن الرئيس البرازيلي «محب جدًا للعالم العربي وداعم للقضية الفلسطينية».

وأشار إلى أن ترامب ونتنياهو كانا يعارضان دا سيلفا ويعملان ضده في ظل «دعم أمريكي خفي» لبولسونارو، مؤكدًا أن الشعب البرازيلي توجه إلى الانتخابات لدعم رئيسه ضد أمريكا وإسرائيل.

ورأى أن «أي طرف يدعمه ترامب يسقط في الانتخابات»، مستشهدًا بهزيمة بولسونارو، وفوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت 51% من الأصوات الصحيحة.

وأعرب عن أمله في هزيمة «مجرم الحرب» نتنياهو ومحاكمته ودخوله السجن: «إن شاء الله بكرة يسقط مجرم الحرب نتنياهو ويدخل السجن ويتحاكم».

ولفت إلى أن ترامب قدم لنتنياهو دعمًا علنيًا، ودعا الإسرائيليين إلى انتخابه باعتباره صديقًا له، «لاستكمال مهمة تدمير ما تبقى من غزة والضفة الغربية وإيران والاستمرار في الحروب».



