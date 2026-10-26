قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمن المملكة العربية السعودية يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وكذلك الأمر بالنسبة للدول العربية كافة.

وأضاف عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، أن دعم المملكة والدفاع عن أراضيها وسلامتها يُعد "مهمة دفاعية بحتة"، وذلك استنادًا إلى التفويض الممنوح للرئيس عبدالفتاح السيسي من مجلس النواب.

ولفت إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة الإيرانية طهران، يجمع بين مسئولين إيرانيين وممثلين عن الدول الموقعة على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" يعكس المسار الأهم الذي يعمل عليه الجميع في الوقت الحالي.

وأوضح أن التحرك في طهران ضم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس المخابرات التركية، وقائد الجيش الباكستاني، والذين التقوا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى جانب محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، ويشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأشار إلى أن حضور رضائي في هذا اللقاء "يحمل معنى" لكونه يمثل المرشد الإيراني وينفذ ما يريده في هذه الجلسة، كما أن له كلمة في اتخاذ القرار.

وشدد على أن مصر تتحدث دائمًا عن الدبلوماسية وتعتبر المسار السياسي والدبلوماسي هو "نهجها الأصيل والمستمر"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لم تتحدث يومًا عن حروب، وإنما تدعو باستمرار إلى السلام والحلول الدبلوماسية لوقف الصراعات في الإقليم، وتمنح الفرص الدائمة للمسارات السياسية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، وجاء التصويت على قرار التفويض خلال الجلسة السرية الثالثة لمناقشة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية.

واتفقت إيران والدول الثلاث الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك على مواصلة المحادثات عقب اجتماع أول عُقد في طهران، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد بلاده لتعزيز التعاون الإقليمي وتسوية الخلافات، ودعم أي تفاهم من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن بزشكيان قوله، إن الدول الإسلامية ينبغي أن "تجعل الأخوة والوحدة حجر الأساس لعلاقاتها، مسترشدة بتعاليم النبي محمد"، مشيرا إلى أن طهران تدعم أي اتفاق يهدف إلى تعزيز الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية، مؤكدا استعداد بلاده للمضي قدما في مسار تعميق التعاون الإقليمي وتسوية الخلافات.