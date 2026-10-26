نبيل فهمي يؤكد أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتخفيف معاناة الشعب السوداني

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب واستعادة الحياة المدنية، وتخفيف معاناة الشعب السوداني.

وتناول فهمي خلال لقاءه مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في إطار الزيارة التي يجريها إلى جمهورية السودان، تطورات الأوضاع السودانية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب.

كما جرى بحث دور جامعة الدول العربية في مساندة المسارات السياسية والإنسانية والإنمائية، ودعم وحدة السودان وسيادته وسلامة مؤسساته الوطنية، ورفض جميع أشكال الهياكل الموازية للدولة.

وأكد فهمي أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب واستعادة الحياة المدنية، وتخفيف معاناة الشعب السوداني، بما يحفظ وحدة الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية.

ووصل فهمي، صباح اليوم، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة عمل، هي الأولى له إلى السودان منذ توليه مهام منصبه. وكان في استقبال محيي الدين سالم، وزير الخارجية، وعدد من مسئولي الحكومة السودانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تضامن جامعة الدول العربية مع السودان دولةً وشعباً في هذا الظرف الدقيق، وانطلاقاً من الموقف الثابت للجامعة، تأسيساً على قرارات مجلس الجامعة على مستوياته المختلفة، الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية.