توماس رايس: أخبرت لاعبي طرابزون أنني لن أقبل الخسارة بهذه الطريقة

كشف توماس رايس، المدير الفني لطرابزون سبور، عن حديثه مع لاعبي فريقه بين شوطي مواجهة ريزه سبور، موضحًا كيف أسهمت رسالته في تغيير أداء الفريق وقلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة 4-3.

وأبدى المدرب الألماني استياءه من أداء طرابزون سبور في الشوط الأول، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة بعيدة تمامًا عن مستواه، قبل أن يستعيد توازنه ويقدم أداءً قويًا في الشوط الثاني.

وقال رايس، في تصريحات صحفية عقب المباراة: «لم أتمكن من التعرف على فريقي في الشوط الأول على الإطلاق. افتقدنا الكثير من الأشياء، سواء على مستوى الأداء أو الموقف والسلوك داخل الملعب، ولم يكن أي شيء يسير بالشكل المطلوب».

وأضاف عن حديثه مع اللاعبين في غرفة الملابس: «قلت لهم إن هذه المباراة تمثل فرصة كبيرة بالنسبة لنا. اعتدنا في المباريات السابقة أن نكون الفريق الذي يسجل الهدف الأول، لكننا وجدنا أنفسنا هذه المرة متأخرين في النتيجة».

وتابع: «أوضحت للاعبين أنه من الممكن أن نخسر المباراة، لكنني لن أقبل أبدًا أن نخسر بهذه الطريقة. لم أكن راضيًا عن السلوك والموقف اللذين ظهرنا بهما في الشوط الأول، وأكدت لهم ذلك بوضوح».

وعن التحول الكبير في أداء فريقه خلال الشوط الثاني، قال مدرب طرابزون سبور: «تسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني، وتحقيق الفوز بهذه الطريقة خارج ملعبنا، يؤكدان مدى استحقاقنا للانتصار، من وجهة نظري».

واختتم رايس تصريحاته قائلًا: «لم يكن أداء الشوط الأول يعبر عن الفريق الذي أعرفه، لكنني أشعر بفخر كبير بالموقف الذي أظهره اللاعبون وسلوكهم خلال المباراة، وخاصة في الشوط الثاني، بعدما نجحوا في تغيير النتيجة وتحقيق هذا الفوز».