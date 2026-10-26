متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: جهود وتفاني مصر قيادة وشعبا تخفف حدة معاناة أهالي غزة

قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، إن الهلال الأحمر المصري لم يتوان منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة عن تقديم كل ما يلزم لتلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية والإغاثية، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المحلي والمنظمات الدولية.

وأضاف خلال برنامج "مساء "dmc مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر "dmc" مساء الإثنين، أن الجهود والمساعدات المصرية المستمرة كان لها أثر إيجابي كبير في تخفيف حدة معاناة السكان في غزة، في ظل "شبه انهيار للمنظومة الإنسانية والصحية والإغاثية وتدهور الأوضاع المعيشية".

وأشار إلى أن أحدث التدخلات تركزت على مواجهة أزمة الخبز من خلال توفير الدقيق لدعم المخابز القليلة التي ما زالت تعمل، وذلك في إطار العمل على حل الأزمة وتخفيف وطأتها.

ونوه إلى أن قطاع غزة يعاني من مشاكل متعددة ناتجة عن القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر، والتي تمنع إدخال الوقود والمحروقات والأجهزة والمعدات الضرورية للمخابز، بالمخالفة للقانون الدولي، مضيفا أن غياب الكهرباء منذ أكتوبر 2023 دفع إلى الاعتماد على بدائل وموارد غير قادرة على تلبية الاحتياجات الكبيرة من الخبز.

وأعرب عن ترحيب الهلال الأحمر الفلسطيني بأي مساع لتخفيف المعاناة وتوسيع نطاق الإغاثة، مشيدًا بجهود الشعب المصري والحكومة والرئاسة في مصر والهلال الأحمر المصري، الذين "يعملون بجهد وتفان يلمسه المواطن في غزة من أجل تخفيف حدة المعاناة".

وأوضح أن تحديد الأولويات يجري عبر حصر الحالات الأشد هشاشة والأكثر احتياجًا تحت إشراف جهات مختصة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن حجم ما تسمح به سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا يتناسب إطلاقًا مع الاحتياجات الكبيرة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الممتد لأكثر من ثلاث سنوات.

وأشار إلى وجود "آلاف الشاحنات المكدسة على الجانب المصري" والتي كان ينبغي أن تصل إلى داخل القطاع، ولكن الاحتلال يتحكم في حجم ونوع المساعدات.



