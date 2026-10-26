تحدثت الفنانة جيهان راتب، عن شعورها بالتقدير بعد تكريمها من الدولة إلى جانب عدد من كبار الفنانين، مؤكدة أن هذه الخطوة تركت لديها انطباعًا إيجابيًا كبيرًا.

وقالت راتب، خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» على قناة النهار، إنها شعرت بتقدير كبير بعد هذا التكريم، الذي جاء في إطار تقديرها مع أسماء فنية بارزة.

وتطرقت راتب خلال اللقاء إلى سنوات ابتعادها عن الأضواء، موضحة أنها تعرضت لصدمات متتالية بعد أحداث الثورة، وهو ما دفعها إلى الابتعاد عن المشهد الفني لفترة طويلة.

وكشفت عن توجهها إلى الكتابة والغناء خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنها تتمنى توظيف موهبتها في التعبير عن مواقف حياتية حقيقية.

وتابعت أنها تتطلع إلى تقديم أعمال فنية تعبر عن رؤيتها وتجاربها، مؤكدة رغبتها في أن تعيش في سلام وتعبّر عن نفسها من خلال الفن.

وأضافت أنها استعانت بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأغاني التي كتبتها مؤخرًا، مشيرة إلى أن هذه التقنيات ساعدتها في تنفيذ أعمالها الغنائية الجديدة.

وتحدثت عن الجانب المادي في حياتها، كاشفة أنها لم تحقق مكاسب مالية من عملها بالفن، بل أنفقت عليه من أموالها، موضحة أن دخلها الحالي يعتمد على معاش والدها ومبلغ ورثته عن أسرتها.

وقالت إنها لم تحقق عائدًا ماديًا من مشوارها الفني، رغم ما بذلته فيه من جهد وإنفاق، مضيفة أن مصادر دخلها في الوقت الحالي تتمثل في معاش والدها والمبلغ الذي ورثته عن أهلها.