متهمان بتجارة المخدرات يلقيان بنفسيهما في النيل هربا من الشرطة

شهد مركز سمالوط شرق بالمنيا، مساء اليوم الاثنين، إلقاء شابين يُشتبه في تورطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، نفسيهما في مياه نهر النيل، أثناء هروبهما من قوة من مباحث مركز شرطة سمالوط شرق.

وكشفت التحريات الأولية، أن القوة الأمنية برئاسة المقدم محمد قاسم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، ومعاونيه الرائدين محمد غلاب ومحمود ندا، تحركت إلى مكان وجود المتهمين بقرية العوايسة، لتنفيذ إجراءات ضبطهما، إلا أنهما حاولا الفرار فور وصول القوات، ما دفع أفراد الشرطة إلى مطاردتهما.

وخلال المطاردة، ألقى الشابان بنفسيهما في مياه نهر النيل، وسط تحرك للتعامل مع الواقعة وكشف ملابساتها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والدفاع المدني والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، لبدء التعامل مع الواقعة وبذل الجهود اللازمة للبحث عن الشابين داخل مياه النيل.

وتبين أن الشابين هما «م.ن»، 36 سنة، الشهير بـ«أبو حديدة»، تاجر مواد مخدرة، وآخر قام بالفرار ويدعى «أ.ع.ا»، 45 سنة، هارب من أحكام، ومقيمان بقرية العوايسة.

وفرضت مديرية أمن المنيا كردونًا أمنيًا محيطًا بالواقعة، برئاسة العميد علاء جلال، رئيس مباحث المديرية، وبعض الضباط بإدارة البحث الجنائي.