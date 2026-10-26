وكالة الأنباء السورية: مقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء إثر الغارات الأردنية على ريف درعا

أفاد مسئول طبي سوري، بمقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء إثر الغارات الأردنية على جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مدير صحة درعا قوله إن هناك 5 ضحايا مدنيين بينهم نساء ‏وأطفال جراء غارات جوية أردنية على عدد من ‏المواقع في ريف درعا.‏

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ الجيش الأردني عملية (الردع الأردني- حمود) لاستهداف أوكار التنظيمات الإرهابية جنوبي سوريا.



وقال تلفزيون المملكة، إن العملية التي نفذها سلاح الجو الملكي، جاءت انتقامًا لضحايا الهجوم على كنيسة حمود في الكرك يوم الجمعة الماضي.



وأضاف التلفزيون الرسمي: «يرتبط الإرهابيون الذين نفذوا هذا الفعل الإجرامي بحمود بهذه التنظيمات الإرهابية».



وأشار إلى أن مقاتلات من سلاح الجو الملكي دمّرت عددا من المواقع الإرهابية، وأسفرت العملية عن قتل وجرح العديد من عناصر هذه التنظيمات الإرهابية وتدمير عدد من آلياتها.



وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية بالأرن القبض على منفذي عملية كنيسة حمود، وذلك خلال مداهمة مشتركة تمت فجر الاثنين في مدينة الكرك.



وقالت مديرية الأمن العام في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان تواجد الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية بحق مواطنين أردنيين في كنيسة في قرية حمود في محافظة الكرك.



وأكدت المديرية أن الإرهابيين الثلاثة تحصنوا داخل أحد المنازل المهجورة ورفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنيّة، إذ طبقت معهم قواعد الاشتباك لحين السيطرة وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعا، من دون وقوع أي إصابات في صفوف القوة الأمنيّة.



وتابعت المديرية أنه ضبط بحوزتهم بعد القبض عليهم وتفتيش مكان تواجدهم مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد.