 باريس سان جيرمان يحسم قمة ليون بثنائية ويعتلي قمة الدوري الفرنسي - بوابة الشروق
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باريس سان جيرمان يحسم قمة ليون بثنائية ويعتلي قمة الدوري الفرنسي

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 12:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 12:38 ص

انتزع باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي، بعدما تغلب على أولمبيك ليون بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من موسم 2026-2027.

وظلت النتيجة معلقة حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن ينجح سيني مايولو في منح أصحاب الأرض التقدم عند الدقيقة 72، ثم أضاف ميكا جوتس الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليؤمن انتصار الفريق الباريسي ويُنهي آمال ليون في العودة إلى المباراة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 17 نقطة، لينفرد بالمركز الأول في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد أولمبيك ليون عند 14 نقطة، ليحتل المركز الخامس بعد خسارته أمام منافسه المباشر.


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