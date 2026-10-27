أوناي سيمون أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2026

حصد الإسباني أوناي سيمون، حارس مرمى أتلتيك بلباو، جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2026، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول»، وذلك خلال مراسم توزيع جوائز الكرة الذهبية.

وشهدت القائمة أيضًا وجود عدد من الأسماء البارزة في حراسة المرمى، يتقدمهم تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، وجوان جارسيا، حارس برشلونة، وجريجور كوبيل، حارس بوروسيا دورتموند، إلى جانب إيميليانو مارتينيز، حارس تشيلسي الحالي وأستون فيلا السابق، وديفيد رايا، حارس أرسنال، وماتفي سافونوف، حارس باريس سان جيرمان، وفوزينيا، حارس تشافيز البرتغالي ومنتخب الرأس الأخضر.

ويأتي فوز الحارس الإسباني بالجائزة في ظل المستويات التي قدمها، والتي ساهمت في تعزيز مكانته بين أفضل حراس المرمى على الساحة العالمية، وسط منافسة ضمت نخبة من نجوم اللعبة.

وتتجه الأنظار إلى العاصمة الإنجليزية لندن، التي تستضيف حفل الكرة الذهبية مساء اليوم الإثنين، للكشف عن الفائز بالجائزة الرئيسية وخليفة الفرنسي عثمان ديمبلي، فضلًا عن الإعلان عن المتوجين بالجوائز الأخرى في مختلف الفئات.