قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كرتونة البيض تُطرح اليوم في منافذ الوزارة بسعر 130 جنيها، بعدما تجاوزت 200 جنيه في أوقات سابقة، مشيرا إلى أن قائمة الـ 30 سلعة المحددة بمبادرة خفض الأسعار تُمثل سلعا أساسية متوفرة في 284 منفذا تابعا للوزارة بالمراكز على مستوى الجمهورية.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، على التزام الحكومة بتوفير هذه السلع بالأسعار المعلنة دون زيادات، مؤكدا أن هذا الوعد ينطلق من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ذكرى المولد النبوي بإتاحة المنافذ في المراكز لتوفير السلع.

وأشار إلى افتتاح 284 منفذا داخل 191 مركزا بالجمهورية، مع استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر كاملة لما بعد انقضاء شهر رمضان.

وطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك قدر الإمكان ضمن مبادرة خفض الأسعار في ظل الظروف الراهنة، لا سيما لأن المبادرة لم تضع حدًا أقصى للسلع أو تلزم المواطن بشراء كيلو سكر واحد بدلا من اثنين أو ثلاثة، قائلا: " أنا أطلب من المواطنين في ظل هذه الظروف يجب أن ننظر إلى عملية ترشيد الاستهلاك إن أمكن، لا أقول الترشيد في الضروريات، ولكنني أقول إنني في ظل هذه المبادرة، لم أحدد لأحد أن يأخذ كيلو من السكر بدلا من أن يأخذ اثنين أو ثلاثة، لم نحدد ذلك، ولكن أخشى ما أخشاه أن أجد بعض الناس يبدؤون في الحصول على أكثر من احتياجاتهم، فتحدث عملية غير منضبطة".

ورد وزير التموين على تعليق الإعلامي عمرو أديب "تأكد يا دكتور شريف أن المواطنين الآن لم يعودوا يأخذون أكثر من احتياجاتهم"، قائلا: "أنا أقصد أنه إذا كان هناك فارق في السعر، فقد ينظر بعضهم إلى استغلال هذا الفارق لتحقيق بعض الأرباح من هذه العملية".