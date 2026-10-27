باريس سان جيرمان أفضل نادٍ في عام 2026

تُوّج نادي باريس سان جيرمان بجائزة أفضل نادٍ للرجال في موسم 2026، ليحافظ على اللقب الذي حققه في العام الماضي.

ونجح الفريق الفرنسي، بقيادة مدربه لويس إنريكي، في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بعدما تغلب على أرسنال بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وحقق باريس سان جيرمان إنجازًا استثنائيًا بهذا التتويج، في ظل قلة الأندية التي تمكنت من حصد لقب كأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين خلال الحقبة الحديثة للبطولة، كما ضمت قائمة الفريق 10 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ولم تقتصر إنجازات الفريق الباريسي خلال الموسم على البطولة الأوروبية، إذ توج أيضًا بكأس السوبر الأوروبي، ولقب الدوري الفرنسي، وكأس السوبر الفرنسي.

كما شهدت مواجهته أمام بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا إثارة كبيرة، خاصة بعد فوزه بنتيجة 5-4 في مباراة الذهاب، التي دخلت تاريخ البطولة باعتبارها واحدة من أبرز المواجهات.

ويعكس هذا التتويج المكانة التي وصل إليها باريس سان جيرمان، بعدما نجح في تحويل سلسلة انتصاراته إلى مرحلة من الهيمنة على كرة القدم الأوروبية، مؤكدًا استمراره بين أبرز القوى الكروية على الساحة العالمية.