الأمين العام للأمم المتحدة يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بكنوز الحضارة المصرية

استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم الاثنين، أنطونيو جوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى مصر، حيث تفقد قاعات المتحف ومقتنياته الأثرية، وأبدى إعجابه بعدد من القطع الفريدة التي تعكس ثراء الحضارة المصرية القديمة.

وكان في استقبال جوتيريش الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، بحضور السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وجان لوكا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وغادة والي، وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة سابقًا.

واستعرض غنيم خلال اللقاء أبرز ملامح المتحف وما يضمه من قطع أثرية فريدة، إلى جانب التجربة المتحفية والسياحية التي يقدمها للزائرين.

وشملت جولة الأمين العام للأمم المتحدة الساحة الخارجية للمتحف والبهو والدرج العظيم والقاعات الرئيسية، وصولًا إلى قاعات الملك توت عنخ آمون، قبل اختتام الزيارة بمتحف مراكب الملك خوفو.

وأبدى غوتيريش إعجابه بالقناع الذهبي وكرسي العرش للملك توت عنخ آمون، إلى جانب تمثال الملكة حتشبسوت، وتوقف أمام هذه القطع للتعرف على تفاصيلها، مستفسرًا عن دقة تنفيذها وبراعتها الفنية، وما تعكسه من ثراء الحضارة المصرية القديمة وتنوعها.

كما أعرب عن تقديره للتجربة المتحفية التي تتيح للزائر استكشاف جوانب متعددة من الحضارة المصرية القديمة، وما تحمله من إرث حضاري وفني وإنساني، مشيدًا بجهود المتحف في إتاحة هذا التراث للأجيال الحالية والقادمة.

وفي ختام الزيارة، دوّن الأمين العام للأمم المتحدة كلمة في سجل زيارات المتحف، أشاد فيها بعراقة الحضارة المصرية وما تمتلكه مصر من كنوز حضارية تمثل إرثًا للإنسانية جمعاء.