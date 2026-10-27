قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة خفض الأسعار شهدت إنشاء 284 منفذا، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية لطرح 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة لمدة 6 أشهر حتى انتهاء شهر رمضان.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن أسعار السلع المطروحة "تقل كثيرًا" عن أسعار السوق وتتحمل الدولة فارق التكلفة في ظل هذه الظروف، مع إعلان السعر بوضوح بجوار كل سلعة داخل المنافذ.

وأوضح أن استهلاك مصر الشهري من القمح يفوق مليونا و250 ألف طن، موزعة بين 750 ألف طن للخبز التمويني المدعم، ونحو 550 ألف طن للقطاع الخاص، منها كميات توجه للمكرونة والحلويات ونحو 200 ألف طن للخبز.

وأشار إلى أن الدولة تدخلت لدعم القطاع الخاص في هذه الفترة عبر إتاحة نحو 200 ألف طن من المخزون الاستراتيجي وبيعها من خلال البورصة السلعية بأسعار تقل عن المتداولة بالسوق، رغم الأوضاع الجيوسياسية وما يفرضه تعويض هذا المخزون لاحقا من تكلفة على الدولة، وذلك بعد رصد الوزارة ارتفاعات ومشكلات لدى بعض المطاحن والمخابز الخاصة.

وشدد أن أي حبس أو احتكار بعض التجار لأي سلعة ترقبا لارتفاع الأسعار يُمثل "جريمة يُعاقب عليها"، متابعا: "أي حبس أو احتكار لأي سلعة جريمة، ونعاقب عليها أي شخص يقوم بحبس السلع أو احتكارها".

ولفت إلى وصول سعر الكيلو في فترات سابقة إلى 50 جنيها، رغم عدم ارتفاع الدولار آنذاك، موضحا أن الوزارة تطرحه اليوم بسعر 25 جنيها للكيلو، في ظل ارتفاع سعر الصرف والمشكلات الجيوسياسية الحالية.