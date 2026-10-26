انقلاب أتوبيس في مياه ترعة دون إصابات بشبرا الخيمة

شهدت منطقة ترعة الشرقاوية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انقلاب أتوبيس في مياه الترعة أثناء ركنه، دون وقوع أي إصابات، فيما تجرى أعمال رفعه بمساعدة الأجهزة المعنية بحي غرب شبرا الخيمة.

وتلقت الأجهزة المعنية بحي غرب شبرا الخيمة، بلاغًا بانقلاب أتوبيس في مياه ترعة الشرقاوية، وعلى الفور جرى التعامل مع الواقعة، وتبين أن الأتوبيس لم يكن بداخله أي ركاب وقت الحادث، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وتتواصل الجهود لرفع الأتوبيس من المياه، فيما طالب عدد من الأهالي المسئولين بضرورة إقامة سور على جانبي ترعة الشرقاوية، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث وحماية المواطنين، والحفاظ على سلامتهم.