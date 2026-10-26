 انقلاب أتوبيس في مياه ترعة دون إصابات بشبرا الخيمة - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 12:09 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟

النتـائـج تصويت

انقلاب أتوبيس في مياه ترعة دون إصابات بشبرا الخيمة

محمود عواد
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 11:55 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 11:55 م

شهدت منطقة ترعة الشرقاوية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انقلاب أتوبيس في مياه الترعة أثناء ركنه، دون وقوع أي إصابات، فيما تجرى أعمال رفعه بمساعدة الأجهزة المعنية بحي غرب شبرا الخيمة.

وتلقت الأجهزة المعنية بحي غرب شبرا الخيمة، بلاغًا بانقلاب أتوبيس في مياه ترعة الشرقاوية، وعلى الفور جرى التعامل مع الواقعة، وتبين أن الأتوبيس لم يكن بداخله أي ركاب وقت الحادث، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وتتواصل الجهود لرفع الأتوبيس من المياه، فيما طالب عدد من الأهالي المسئولين بضرورة إقامة سور على جانبي ترعة الشرقاوية، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث وحماية المواطنين، والحفاظ على سلامتهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك