قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه راجع إلى اتباع الدولة سياسة مرنة في سعر الصرف، مشيرا إلى اختفاء ظاهرة السوق السوداء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، اليوم الاثنين: "إحنا بطللنا نحط رأسنا في الرمل ونقول هو بـ40 جنيها أو 50 جنيها وخلاص واخبطوا رأسكم في الحيط.. النظرية دي زمان كانت تؤدي إلى السوق السوداء".

وأوضح أنه لم تعد هناك سوق سوداء للدولار في الفترة الحالية في ظل تطبيق سياسة سعر صرف مرنة، بما يتيح تحركات سعرية لكن المهم أن الدولار متوفر.

وأشار ساويرس إلى أنه ليس قلقًا من ارتفاع سعر الدولار، وأكد أن ارتفاع العملة الأجنبية يجعل تكلفة السياحة للأجانب فرصة كبيرة، وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين تزيد عوائدهم.

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار يساهم في زيادة مكاسب المصدِّرين، مستشهدًا بأن مصر تصدِّر حاصلات زراعية فقط بقيمة 5.6 مليارات دولار وهي زيادة تدر أرباح للمصدِّرين جميعا.

واعتبر ساويرس أن هذه العوامل الإيجابية تدفع نحو عدم الشعور بالقلق إزاء ارتفاع سعر الدولار، مؤكدا أن الشيء الوحيد المقلق هو ما الذي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعله بشأن الحرب في المنطقة، في ظل تكهنات وتقارير تتحدث عن قرب تجدد الصراع واستعدادات أمريكية لتوجيه ضربات لإيران.

ونوه إلى أن هناك أخبارًا مبشرة في الوقت نفسه، بينها زيارة وفد تحالف مكة الدفاعي إلى إيران بمشاركة وزير الدفاع السعودي، ووصفها بأنها زيارة تاريخية وتعبر عن حكمة شديدة بغض النظر عن أنه لا يمكن الثقة في إيران، وفق قوله.

كما أشاد بموقف مصر الداعم للسعودية في ظل المصير الحتمي الذي يجمع بين البلدين.



