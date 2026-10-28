الأمطار الغزيرة والفيضانات تعرقل التصويت في جنوب إسرائيل

تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في عرقلة التصويت في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في جنوب البلاد، وفقا لتقارير إعلامية.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الثلاثاء بأن سكان وادي عربة لم يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الاقتراع بسبب الفيضانات.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن طرق الوصول إلى مدينة إيلات الساحلية الجنوبية، في أقصى جنوب إسرائيل، أُغلقت بسبب الفيضانات.

وأعرب سكان المجتمعات الأصغر حجما في وادي عربة عن قلقهم من أن تظل الطرق مغلقة حتى إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 7 مساء (1700 بتوقيت جرينتش)، أي قبل ساعتين من إغلاقها في المدن والبلدات الأكبر، وفق ما أفادت به الصحيفة.

وقالت الشرطة إن الطرق في منطقة البحر الميت تأثرت أيضا بالفيضانات.