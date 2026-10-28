قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، إن الإسرائيليين رفضوا حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات الكنيست.

وكتب جولان عبر منصة "إكس": "لقد قال الشعب كلمته، ورفض حكومة نتنياهو.. أُتيحت لنا فرصة تاريخية لتشكيل حكومة تغيير حقيقية في إسرائيل، ولن نفرط بها".

وأضاف: "نحن نمثل شريحة واسعة من الشعب، ناضلت في الشوارع لأربع سنوات، وعملت بجد من أجل الحزب، ونزلت إلى الميدان لإقناع الناس. سنبذل قصارى جهدنا لضمان تشكيل هذه الحكومة".

وتابع: "نحن على أتم الاستعداد للعمل مع جميع شركائنا، لسد الفجوات وتحمل المسؤولية.. لقد قال الشعب كلمته. والآن حان دورنا لنعمل".

وأغلقت لجان الانتخابات في إسرائيل أبوابها أمام الناخبين في اقتراع للكنيست يُوصف بأنه الأهم في تاريخ إسرائيل.

وكان استطلاع لآراء الناخبين أجرته القناة 11 الإسرائيلية قد أفاد بأن كتلة يقودها جادي آيزنكوت مرشحة لأن تكون أكبر من التي يقودها نتنياهو.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست تكشف احتمالا كبيرا بأن يتولى آيزنكوت تشكيل الحكومة.

وتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء الكنيست، بعد 3 سنوات شهدت حروباً في غزة ولبنان وإيران.

وتتمحور الانتخابات إلى حد كبير حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى ولاية جديدة بعد 18 عاماً في السلطة، إلا أن أياً من معسكره أو معسكر المعارضة لا يمتلك طريقاً واضحاً للحصول على أغلبية تتيح تشكيل الحكومة.

يتنافس في الانتخابات 38 حزباً سياسياً، لكن من المتوقع ألا يتمكن معظمها من حصد عدد كافٍ من الأصوات للفوز بأحد المقاعد الـ120 في الكنيست.