ارتفاع أسعار الذهب قبل صدور قرار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، حيث تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة غدا، في ظل استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 90ر34 دولارا أي بنسبة 86ر0% إلى 30ر4073 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر، في حين ارتفعت أسعار الفضة بمقدار 119ر0 دولارا أي بنسبة 22ر0% إلى 460ر54 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر.

ولا يزال الغموض يكتنف المسار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تترقب فيه الأسواق حدوث انفراجة ما في ظل الجهود الدبلوماسية المتجددة الرامية إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وزار أمس وفد قطري العاصمة الإيرانية لإجراء محادثات رفيعة المستوى، حيث تعتبر قطر في طليعة الدول العربية التي تنخرط بفاعلية في جهود الوساطة وتسهيل التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى إنهاء دائم للصراع.

ومع دخول الحرب -التي اندلعت في أواخر فبراير - شهرها التاسع، لا يزال مضيق هرمز مغلقا أمام إمدادات الطاقة الدولية المتجهة من منطقة الخليج إلى بقية أنحاء العالم.

وعلى صعيد السياسة النقدية، بدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي اجتماعه الدوري اليوم، ويستمر إلى الغد. ويتوقع المحللون إعلان المجلس تثبيت سعر الفائدة حتى ديسمبر.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 70ر3%.

ورفع المجلس سعر الفائدة في الشهر الماضي لأول مرة منذ 2023، حيث قرر زيادتها بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما يتراوح بين 75ر3% و4%.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية أظهر تقرير صادر عن شركة أيه.دي.بي لمعالجة قوائم الأجور إضافة القطاع الخاص خلال الأسابيع الأربعة الماضية حتى 10 أكتوبر الحالي نحو 16750 وظيفة أسبوعيا في المتوسط، مقابل نحو 5ر17 ألف وظيفة أسبوعيا خلال الأسابيع الأربعة السابقة.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 31ر0% أي بمقدار 32ر0 نقطة إلى 27ر102 نقطة.